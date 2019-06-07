СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-07T12:32:04+03:00

Вартовчане едут на ХIХ Всероссийский праздник «Сабантуй» в Новосибирск. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Вартовчане примут участие в ХIХ Всероссийском татаро-башкирском празднике «Сабантуй», который пройдет 8 и 9 июня в Новосибирске.

Как сообщили в администрации города, делегация из Нижневартовска приглашена на встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Ожидается, что почетными гостями праздника станут представители 40 регионов Российской Федерации.

В программе «Сабантуя» соревнования по национальной борьбе «Куреш», конные скачки, выступления творческих коллективов, ярмарка народных художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни и многое другое.

Добавим, что Всероссийский праздник «Сабантуй» ежегодно проходит на различных территориях страны. В 2021 году местом его проведения впервые станет город Нижневартовск.

ИСТОЧНИК KP.RU