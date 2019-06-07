Вартовчане едут на ХIХ Всероссийский праздник «Сабантуй» в Новосибирск
Вартовчане примут участие в ХIХ Всероссийском татаро-башкирском празднике «Сабантуй», который пройдет 8 и 9 июня в Новосибирске.
Как сообщили в администрации города, делегация из Нижневартовска приглашена на встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Ожидается, что почетными гостями праздника станут представители 40 регионов Российской Федерации.
В программе «Сабантуя» соревнования по национальной борьбе «Куреш», конные скачки, выступления творческих коллективов, ярмарка народных художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни и многое другое.
Добавим, что Всероссийский праздник «Сабантуй» ежегодно проходит на различных территориях страны. В 2021 году местом его проведения впервые станет город Нижневартовск.
ИСТОЧНИК KP.RU