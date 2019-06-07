2019-06-07T11:56:48+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на улице Ленина и Гагарина вырубят опасные деревья

На их месте появятся молодые саженцы
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на улице Ленина и Гагарина вырубят опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске на улице Ленина и Гагарина вырубят опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице провели обследование деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Так, во время ветра старое, больное или сухостойное дерево может не выдержать напора и рухнуть в самый неожиданный момент.

Комиссия выявила на сегодня два сухостойных дерева в районе дома 18 по улицам Ленина и 76Б по Гагарина, вырубка которых будет выполнена силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия не позднее 17 июня.

Сотрудники отдела экологии департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждений.

Отметим, в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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