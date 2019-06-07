Штраф и срок грозят югорчанину за хранение боеприпасов
В Белоярском районе участковые во время проверки у одного из жителей поселка Сорум обнаружили боеприпасы. При этом у мужчины отсутствовали документы, дающие ему право на владение и хранение оружия и боеприпасов к нему.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, стеклянную банку, в котором находились патроны в количестве 16 штук, он хранил в помещении своей бани, расположенной на дачном участке. Представленные на экспертизу патроны, признаны боеприпасами и предназначены для нарезного огнестрельного оружия.
В отношении мужчины отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU