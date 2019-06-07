СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-07T11:37:53+03:00

Штраф и срок грозят югорчанину за хранение боеприпасов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

В Белоярском районе участковые во время проверки у одного из жителей поселка Сорум обнаружили боеприпасы. При этом у мужчины отсутствовали документы, дающие ему право на владение и хранение оружия и боеприпасов к нему.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, стеклянную банку, в котором находились патроны в количестве 16 штук, он хранил в помещении своей бани, расположенной на дачном участке. Представленные на экспертизу патроны, признаны боеприпасами и предназначены для нарезного огнестрельного оружия.

В отношении мужчины отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU