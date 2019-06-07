2019-06-07T11:25:30+03:00
Общество

В Югре за пятилетку намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет

Он в большей мере зависит от здорового образа жизни
Алена Кульмухаметова
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В Югре за пятилетку намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Фото с сайта pixabay.comВ Югре за пятилетку намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Фото с сайта pixabay.com
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Продолжительность жизни в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 74,3 года. Такого показателя удалось добиться за девять лет. Теперь задача – 78 лет. А решить её нужно за пять лет. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе сессии «Здоровые регионы: проекты и лучшие практики», которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава региона отметила, что повышению уровня жизни способствует развитие медицины в Югре, как высокотехнологичной, так и первой необходимой.

Так, 4 из 5 выездов бригад скорой помощи в Югре осуществляется на автомобилях, срок эксплуатации которых не превышает 5 лет.

В ходе сессии исполнительный директор «PwC Россия» Владимир Гераскин привёл данные Всемирной организации здравоохранения, которые гласят, что 70-75 процентов результата в части продолжительности жизни человека зависят от соблюдения им принципов здорового образа жизни и экологической обстановки.

Отметим, что экологическая обстановка в Югре улучшается год от года. Кроме того, в округе активно развивается спортивная жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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