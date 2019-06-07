СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-07T10:44:38+03:00

Каждый второй день на дорогах Югры погибает один человек. Фото с сайта правительства Югры

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В 2018 году на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 165 человек, что составляет 8,3 на 100 тысяч. При этом в 2017 году на трассах лишились жизни 216 югорчан.

- Если брать статистику 2018 года, то получается, что каждый второй день погибает человек. Это на фоне того, что мы можем сделать с точки зрения организации здравоохранения и насколько пренебрежительно относимся к вопросам собственной безопасности, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе сессии «Здоровые регионы: проекты и лучшие практики», которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

По её словам, теперь перед органами власти Югры стоит задача снижения смертности на дорогах региона от дорожно-транспортных происшествий до 4 на 100 тысяч.

По словам губернатора упор будет сделать на проблемы, связанной с гибелью людей по причине пьяного вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU