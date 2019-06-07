СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-07T10:23:21+03:00

За сутки уровень воды в районе Нижневартовска поднялся на один сантиметр. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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До опасной отметки в 850 сантиметров еще далеко, потому вартовчанам не стоит беспокоиться по поводу паводка.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 7 июня составляет 771 сантиметр. За сутки уровень воды повысился на один сантиметр. На это же число, но годом ранее уровень воды в реке составлял 868 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU