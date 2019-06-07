Ноутбук и телевизор стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-07T10:00:11+03:00

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Взял на ремонт телевизор и деньги за работу, но передумал возвращать технику житель Нягани. Владелец телевизора обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который взял на ремонт чужой телевизор, не выполнив работы, присвоил себе 60 000 рублей.

Ещё одна кража совершена в Сургуте. Молодой человек похитил ноутбук стоимостью 35 000 рублей, кражу злоумышленник совершил, находясь в магазине бытовой техники и электроники. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений, раскрыто 44, из них: мошенничество, два угона, 11 краж и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU