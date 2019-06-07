Ноутбук и телевизор стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Взял на ремонт телевизор и деньги за работу, но передумал возвращать технику житель Нягани. Владелец телевизора обратился в полицию.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который взял на ремонт чужой телевизор, не выполнив работы, присвоил себе 60 000 рублей.
Ещё одна кража совершена в Сургуте. Молодой человек похитил ноутбук стоимостью 35 000 рублей, кражу злоумышленник совершил, находясь в магазине бытовой техники и электроники. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений, раскрыто 44, из них: мошенничество, два угона, 11 краж и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU