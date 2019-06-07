В Югре выбирают лучшую бригаду скорой помощи
В Нефтеюганске стартовал V окружной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Югры».
По информации департамента здравоохранения Югры, в соревнованиях в течении двух дней с 5 по 7 июня принимают участие 22 команды, более 100 сотрудников медицинских организаций автономного округа.
Конкурсантам будет предложено пройти состязание по четырем этапам: теоретический, диагностико-тактический, ралли и творческий конкурс. Целью конкурса является повышение готовности личного состава бригад скорой медицинской помощи, служб медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к ликвидации последствий ЧС, дорожно-транспортных происшествий, оказанию медицинской помощи пострадавшим и больным.
ИСТОЧНИК KP.RU