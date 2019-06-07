СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-07T08:52:34+03:00

В Мегионе подростки из «Зелёного патруля» летом будут следить за чистотой парков и скверов

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За три летних месяца трудовой экологический отряд «Зелёный патруль» из Мегиона объединит свыше 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут заниматься благоустройством и озеленением микрорайонов Мегиона и поселка Высокий, поддерживать чистоту в парках и скверах и ухаживать за малыми архитектурными формами.

Предприятие «Славнефть-Мегионнефтегаз» выступает финансовым партнером летнего трудового отряда и тем самым поддерживает экологическое движение.

В городе также реализуется комплексная программа по организации отдыха и оздоровления детей. В рамках соглашения о социальном партнерстве с правительством Югры мегионские нефтяники берут на себя часть затрат по обеспечению юных горожан местами в летних оздоровительных центрах.

– Следуя принципам социальной ответственности, «Мегионнефтегаз» на протяжении ряда лет оказывает всестороннюю поддержку местным властям в организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости мегионских детей и подростков. Этот год – не исключение. Мы предоставляем ребятам возможность провести летние каникулы интересно и с пользой для здоровья, а также внести свой вклад в благоустройство родного города, почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, – отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил Черевко.

ИСТОЧНИК KP.RU