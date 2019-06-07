СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-07T08:28:51+03:00

Вартовчанке вместо семян мини-деревьев в посылке прислали землю. Фото с сайта pixabay.com

За сутки югорчане перевели мошенникам более 80 тысяч рублей

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Несколько грамм земли за три с половиной тысячи рубелей купила жительница Нижневартовска. Заявку она делала в интернет-магазине.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 45-летняя жительница Нижневартовска заказала на сайте «Экодар» рассаду гибридных мини-деревьев на сумму 3575, но, когда женщина открыла посылку, в ней оказалась земля без семян. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более 80 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений.

Так, от действий мошенников пострадал 19-летни вартовчанин. Юноша, желая приобрести через социальную сеть предмет для виртуальной игры, лишился более 10 тысяч рублей.

В Совестном районе 35-летняя местная жительница перевела злоумышленникам более 12 тысяч рублей, приобретая хлебопечь на сайте «Техно плюс».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU