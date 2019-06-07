СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-07T07:30:32+03:00

Школа из Ханты-Мансийска стала резидентом в Сколково. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

За успехами своих детей родители следят в режиме онлайн

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Средняя школа № 8 из Ханты-Мансийска шагает в ногу с последними научными разработками в сфере образования. Сегодня она занимает 34 место в ТОПе 19146 школ России и 2 место в Югре по успешному освоению информационных технологий.

По словам директора школы Людмилы Федуловой, в этом году учреждение вновь стало резидентом инновационного центра «Сколково».

- В нашей школе внедрена онлайн-платформа «Якласс». Информационный портал дистанционного обучения предоставляет обучающимся и учителям дополнительные возможности того, как сделать учебный процесс более эффективным. С помощью портала можно осваивать новые темы, закреплять полученные знания, самостоятельно заниматься и проводить самопроверку по 13 предметам школьной программы, видеть свои ошибки и способы их решения, - отметила директор.

За успехами своих детей родители следят в режиме онлайн. Дистанционно они могут контролировать исполнение ими домашних заданий.

Добавим, обучение детей на онлайн-платформе «Якласс» происходит на персональном компьютере или другом гаджете, имеющем доступ в Интернет. Электронное обучение с использованием современных гаджетов можно организовать и дома, и на уроке с учетом требований САНПиН. Сегодня инновационным ресурсом пользуются 2 миллиона школьников из 40 тысяч школ России, Латвии, Армении, Австрии, Финляндии, Германии, Казахстана и Республики Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU