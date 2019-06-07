СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-07T06:12:36+03:00

Погода в Югре 7 июня: тепло и дожди Фото: Татьяна Коркина

Усиливается ветер до 17 метров в секунду

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В пятницу 7 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, по северу и западу +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность, к вечеру пойдут дожди. Ветер северо-восточный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +24 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер северо-восточный, восточный 5-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU