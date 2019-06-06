СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-06T16:23:04+03:00

В Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В связи с введением временного ограничения движения транспорта 12 июня по проспекту Победы от улицы Омская до улицы Пикмана в Нижневартовске изменятся схемы движения маршрутов №№1, 3, 11, 11-к, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 29 и 92.

Ограничение движения автотранспорта на данном участке будет действовать с 10 часов до окончания мероприятий - ориентировочно до 13 часов. Пассажиров общественного транспорта, а также водителей просят заблаговременно планировать маршрут своего движения.

Об измененной схеме общественного транспорта можно узнать в диспетчерских службах пассажирских автотранспортных предприятий по телефонам: 63-32-61 и 61-54-68.

ИСТОЧНИК KP.RU