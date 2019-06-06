2019-06-06T16:23:04+03:00
Общество

В Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта

Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В связи с введением временного ограничения движения транспорта 12 июня по проспекту Победы от улицы Омская до улицы Пикмана в Нижневартовске изменятся схемы движения маршрутов №№1, 3, 11, 11-к, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 29 и 92.

Ограничение движения автотранспорта на данном участке будет действовать с 10 часов до окончания мероприятий - ориентировочно до 13 часов. Пассажиров общественного транспорта, а также водителей просят заблаговременно планировать маршрут своего движения.

Об измененной схеме общественного транспорта можно узнать в диспетчерских службах пассажирских автотранспортных предприятий по телефонам: 63-32-61 и 61-54-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге
Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»
Югра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами
С дозой наркотика задержан житель Когалыма
Вартовчанку потихоньку обкрадывал муж соседки
Заключённые сургутской колонии сдали нормы ГТО
В Югре завершились V игры юных соотечественников
Жителей Ханты-Мансийска вновь приглашают на субботник
За три года в Нижневартовске построят шесть дорог
Жителю Радужного грозит срок за один грамм наркотика
В Югре за просрочку оштрафовали три магазина бренда «Монетка»
Судимый сотрудник СТО из Мегиона угнал автомобиль клиента
Югра на форуме в Санкт-Петербурге делится опытом реализации в сфере социальных гарантий
Чиновника из Нягани, который сдавал квартиру под бордель, могут обвинить в коррупции
В Нижневартовске по ночам ремонтируют две дороги
Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон» поздравят когалымчан в День России
В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедов
Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах
Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район
Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть
В Когалыме высадят сто тысяч цветов
Краденые из салона сотовой связи деньги югорчанин потратил на ставках в букмекерской конторе
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин