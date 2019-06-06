2019-06-06T16:12:16+03:00
Общество

Губернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге

Стороны будут проводить совместные выставки, конференции и семинары
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАОГубернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков.

Оно способствует развитию межрегиональной экономической интеграции, укреплении связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности, благоустройства и многих других.

Так, в рамках реализации соглашения будут созданы условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, стороны будут проводить совместные выставки, конференции, семинары и другие мероприятия по направлениям сотрудничества.

Как Югра, так и Курганская область запланировали общие действия по стимулированию предпринимательской деятельности, обмену деловыми предложениями, поиску партнеров, в том числе зарубежных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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