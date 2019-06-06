2019-06-06T15:49:33+03:00
Происшествия

Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»

Мужчина является инвалидом третьей группы
Алена Кульмухаметова
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Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»Фото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Октябрьского района обратился 68-летний житель посёлка Октябрьское, который сообщил, что неизвестные люди обманом завладели его деньгами. Сумма ущерба составила 151 тысячу рублей.

Мужчина рассказал, что несколько дней назад на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая, представившись работником прокуратуры, сообщила, что заявителю по постановлению суда полагается компенсация за ранее приобретенные препараты в размере 580 тысяч рублей. Пенсионер подтвердил информацию, что действительно заказывал в сети Интернет лекарственные средства, так как является инвалидом третьей группы.

Для получения денег потерпевшему необходимо было связаться с представителем одного из московских банков, чтобы оплатить взнос. Позвонив на продиктованный номер телефона, он получил от якобы работника банка реквизиты. После чего доверчивый сельчанин перевел аферистам через платежную систему «Колибри» 35 тысяч рублей.

На следующий день мужчине вновь перезвонили и представились работником банка. Звонившая женщина сообщила о том, что необходимо внести платеж в виде страхового взноса в размере 116 тысяч рублей. Чтобы окончательно решить вопрос с получением компенсации, потерпевший перевел указанную сумму.

Спустя время, связавшись по телефону с представителем банка, пенсионер узнал, что возникли некие проблемы с получением выплаты. Лишь тогда сельчанин понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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