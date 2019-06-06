2019-06-06T15:33:58+03:00
Общество

Югра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами

Важность создания спроса на отсортированные отходы, продукты их переработки
Алена Кульмухаметова
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Югра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами. Фото с сайта правительства Югры
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Губернатор Югры Наталья Комарова в первый день проведения Петербургского международного экономического форума приняла участие в сессии «Победить мусор: российская реформа и международные практики».

- Чтобы эффективно справиться с задачами по утилизации твёрдых коммунальных отходов, нужно создать благоприятные условия для этого. В этой связи у нас большие надежды на Российского экологического оператора, – заявила глава Югры. – При этом мы понимаем эту ответственность. Я имею в виду роль оператора в создании унифицированных стандартов, механизмов и технологий.

Наталья Комарова предложила Югру в качестве пилотной площадки, где будет создано пять экотехнопарков, один из которых будет введён в эксплуатацию уже в 2020 году. На этих площадках будет утилизироваться свыше 600 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов – больше половины всех отходов, формируемых на территории автономного округа.

Кроме того, глава региона отметила важность изменения ментальности населения в части обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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