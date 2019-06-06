С дозой наркотика задержан житель Когалыма
Накануне вечером на улице Южной в Когалыме был задержан 37-летний местный житель. Во время досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, химическая экспертиза показала, что указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,33 грамма. Мужчина пояснил, что купил «синтетику» через сеть Интернет для личного употребления.
Отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Когалымчанину грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU