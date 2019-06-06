Вартовчанку потихоньку обкрадывал муж соседки

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-06T14:51:06+03:00

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Не ожидала подвоха со стороны соседей жительница Нижневартовска. Правду ей открыли полицейские.

В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась местная жительница и пояснила, что стала жертвой преступников. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия и продукты питания.

Оперативники выяснили, что ранее потерпевшая отдала дополнительный комплект ключей от своей квартиры соседке. Вскоре выяснилось, что 59-летний супруг соседки, пользуясь отсутствием заявительницы дома, несколько раз проникал в ее квартиру и похищал золотые украшения, которые впоследствии сдавал в ломбард. Вырученные деньги мужчина тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU