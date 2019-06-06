Заключённые сургутской колонии сдали нормы ГТО

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-06T14:43:26+03:00

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Шесть серебряных и три бронзовых знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вручили сегодня подопечным колонии Сургута.

Впервые нормы тестирования сдавали в местах заключения Югры два года назад. За это время на территории колоний появились турниковые комплексы, спортивные залы планируется полностью доукомплектовать спортивным оборудованием и инвентарем до конца 2019 года. В прошлом году сургутской колонии состоялась апробация нормативов с участием высоквалифицированных судей и официальной регистрацией на сайте ВФСК.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, в первом тестировании ГТО участвовали 15 осужденных, из которых шесть человек сдали нормативы на серебряный знак ГТО и трое - на бронзовый. Отмечается, что в этом году желающих пройти испытания стало больше. Осужденные проявляют интерес к физкультуре и спорту. Они отмечают, что сейчас есть все необходимые условия для занятий спортом, стало заметно больше проводиться соревнований, что, безусловно, отразилось на подготовке ко второму тестированию ГТО. Теперь практически половина колонии занимается спортом. Для кого – то из них спорт - это мотивация, способ преодолевать свои внутренние проблемы, достичь каких-то целей. Для других – это возможность испытать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU