В Югре завершились V игры юных соотечественников

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-06T14:15:17+03:00

Пять самолётов отправляются в разные уголки мира со спортсмена на борту

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Накануне в Ханты-Мансийске завершились V Всемирные игры юных соотечественников. 5 июня в КТЦ «Югра-Классик» состоялась церемония закрытия игр и награждение участников.

По информации «ЮграМегаСпорт», сегодня, 6 июня, спортсмены и представители команд попрощались с гостеприимной Югрой. Из Ханты-Мансийска в Москву отправились три чартерных и еще два регулярных рейса. Там они разлетятся в разные уголки земли.

Напомним, в течение пяти дней 650 участников соревнований из 60 стран мира не только соревновались в баскетболе, футболе, художественной гимнастике, настольном теннисе и шахматах, ребята знакомились друг с другом, делились впечатлениями о проведенных матчах, обсуждали музыку, любимые книги и много общались, конечно же, на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU