В Югре завершились V игры юных соотечественников
Накануне в Ханты-Мансийске завершились V Всемирные игры юных соотечественников. 5 июня в КТЦ «Югра-Классик» состоялась церемония закрытия игр и награждение участников.
По информации «ЮграМегаСпорт», сегодня, 6 июня, спортсмены и представители команд попрощались с гостеприимной Югрой. Из Ханты-Мансийска в Москву отправились три чартерных и еще два регулярных рейса. Там они разлетятся в разные уголки земли.
Напомним, в течение пяти дней 650 участников соревнований из 60 стран мира не только соревновались в баскетболе, футболе, художественной гимнастике, настольном теннисе и шахматах, ребята знакомились друг с другом, делились впечатлениями о проведенных матчах, обсуждали музыку, любимые книги и много общались, конечно же, на русском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU