СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-06T13:42:15+03:00

Жителю Радужного грозит срок за один грамм наркотика. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Запрещённое вещество он купил для себя

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Наркополицейские города Радужный накануне задержали молодого человека, у которого в ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки обнаружен сверток с наркотическим веществом. Эксперты определили его массу - 1,019 грамма.

Стражам правопорядка югорчанин пояснил, что запрещённое вещество он приобрел для личного потребления.

Следственным отделом полиции в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления за незаконное хранение, приобретение без цели сбыта наркотиков

В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU