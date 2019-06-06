2019-06-06T13:42:15+03:00
Происшествия

Жителю Радужного грозит срок за один грамм наркотика

Запрещённое вещество он купил для себя
Алена Кульмухаметова
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Жителю Радужного грозит срок за один грамм наркотика. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЖителю Радужного грозит срок за один грамм наркотика. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Наркополицейские города Радужный накануне задержали молодого человека, у которого в ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки обнаружен сверток с наркотическим веществом. Эксперты определили его массу - 1,019 грамма.

Стражам правопорядка югорчанин пояснил, что запрещённое вещество он приобрел для личного потребления.

Следственным отделом полиции в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления за незаконное хранение, приобретение без цели сбыта наркотиков

В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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