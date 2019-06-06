2019-06-06T13:20:16+03:00
Общество

В Югре за просрочку оштрафовали три магазина бренда «Монетка»

Владельцам придётся раскошелиться на 700 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Югре за просрочку оштрафовали три магазина бренда «Монетка». Фото с сайта Роспотребнадзора ЮгрыВ Югре за просрочку оштрафовали три магазина бренда «Монетка». Фото с сайта Роспотребнадзора Югры
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Крупным штрафом и конфискацией товара обернулась торговля просрочкой сетевому магазину «Монетка». Специалисты выявили не один факт нарушения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО-Югры, с апреля по май 2018 года проводилась плановая выездная проверка магазинах «Монетка» в городах Лангепас и Покачи. Специалистами была выявлена продажа продукции с истекшим сроком годности в трёх магазинах «Монетка».

Магазины и руководство оштрафовали на общую сумму 611 500 рублей. Кроме того, был конфискован просроченный товар.

Как оказалось, подобный тот факт не первый. В ноябре 2018 года в ходе внеплановой выездной проверки вновь выявлялась реализация продукции с истекшим сроком годности. На пищевую продукцию с истекшим сроком годности был наложен арест.

В итоге, по решению суда, за нарушения «Монетка» вновь оштрафована уже 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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