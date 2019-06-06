Судимый сотрудник СТО из Мегиона угнал автомобиль клиента

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-06T13:01:23+03:00

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В дежурную часть мегионской полиции с заявлением об угоне авто обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что накануне оставил автомобиль марки «Киа Спектра» на территории СТО для ремонта. Ключи и документы он передал автослесарю, однако позже на территории СТО автомобиля не обнаружил.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейские нашли угнанный автомобиль. Он был обнаружен сотрудниками ДПС во дворе одного из районов города Мегион. Как выяснилось, именно в этом дворе проживал и автослесарь. Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый горожанин.

Он пояснил, что для ремонта автомобиля «Киа» требовались запчасти и молодой человек решил отправиться за их покупкой в магазин на машине клиента, чтоб ускорить ремонт. После этого, проехав по личным делам по городу он не стал возвращать авто на СТО, а припарковал возле своего дома. На следующий день угонщик заболел. Однако о том, что он самовольно распоряжается чужой собственностью, не имея даже водительского удостоверения, никого не предупредил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU