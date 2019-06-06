СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-06T12:44:06+03:00

Чиновника из Нягани, который сдавал квартиру под бордель, могут обвинить в коррупции

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Прокуратура Нягани инициировала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении заместителя главы города.

Основанием для организации проверки послужила информация, содержащияся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы города Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, в обязанности которых входит анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных запретов и ограничений иными муниципальными служащими органа власти.

Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в прокуратуре округа.

Напомним, в ноябре 2018 года полиция Нягани пресекла деятельность борделя, где работали проститутки. Как оказалось, квартира была съёмная. Она принадлежит заместителю главы города Нягань Виктору Манухину. Выяснилось, что он сдавал её женщине, но не знал, что происходит в квартире. При этом чиновник уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU