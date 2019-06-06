СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-06T12:29:41+03:00

В Нижневартовске по ночам ремонтируют две дороги. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Подрядчик работает так, чтобы доставлять как можно меньше неудобств водителям

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В Нижневартовске ремонтируют одну из самых оживленных магистралей – улицу Интернациональную. Работа ведется в одном направлении по чётной стороне. Сейчас дорожная бригада сосредоточена на участке от улицы Чапаева до улицы Пермской.

Всего подрядчику предстоит за два месяца отремонтировать около 2,2 км дороги от улицы Северной до улицы Пермской.

На данном этапе работает одна бригада дорожников, задействована техника для фрезерования и три самосвала. Покрытие будет щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он устойчив к старению покрытия, и водо-морозостойчив.

Улица Интернациональная – одна из тех, на которую обращали внимание жители. Она также стояла в первоочередном списке, дорог обязательных к обновлению, по итогам обследования. Ремонт здесь не проводили около 10 лет.

Дорожные работы подрядчик выполняет так, чтобы доставлять как можно меньше неудобств водителям. Полностью закрывать определенные отрезки дорог будут только на время сплошного асфальтирования (3-4 дня). Этого требуют технологии.

6 июня начинается срезка асфальта по улице Интернациональной на участке от улицы Дзержинского до улицы Чапаева (четная сторона). Также в ночь с 6 на 7 июня начинается подготовка для ремонта дороги по улице 11 П.

Добавим, что одновременно к ремонту приступили также на улице Ленина (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников). Подрядчиком выступает компания ОАО «СУ-909».

Напомним, в этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать примерно 17,5 км участков. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU