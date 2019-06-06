СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-06T11:56:32+03:00

Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон» поздравят когалымчан в День России Фото: Татьяна Коркина

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День России в Когалыме горожан и гостей города ждут на нескольких развлекательных площадках. Об этом сообщает перс-служуба администрации города Когалым.

Традиционно будет работать парк аттракционов, где все желающие смогут покататься на каруселях и насладиться концертной программой национально-культурных объединений Когалыма и творческих коллективов КДК «АРТ-Праздник». Начало концерта – в 13:00 часов.

Любители активного отдыха смогут принять участие в велопробеге «Здоровая Россия», организатором которого выступает молодежный центр «Феникс». Заезд стартует в 16:00 от спортивного комплекса «Дворец спорта» и финиширует в парке Победы.

Там же в парке Победы развернутся и основные торжества. Семейный фестиваль нетрадиционных средств передвижения порадует зрителей парадом самодельных средства передвижения.

Завершит праздничную программу большой концерт Авторадио, в котором примут участие: автор и исполнитель Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон».

ИСТОЧНИК KP.RU