2019-06-06T11:42:21+03:00
Происшествия

В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедов

Владельцы не позаботились о сохранности имущества
Алена Кульмухаметова
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В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедовВ Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедовФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки полицейские Югры вновь зафиксировали всплеск краж велосипедов и самокатов. Потерпевшими стали женщины от 30 до 40 лет из Белоярского, Сургутского и Кондинского районов, а также Нефтеюганска.

Так, в Белоярском в подъезде одного из многоквартирных домов, велосипед «Форвард» был похищен неизвестным. В Лянторе, также в одном из подъездов жилых домов, неизвестный похитил велосипед «Топ Гир». В поселке Междуреченский велосипед «Стелс» был оставлен около библиотеки, откуда был также похищен.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Необходимо отметить, что всего с начала июня похищено более 30 велосипедов, самокатов и колясок. Они были оставлены владельцами без присмотра. Общий материальный ущерб составляет несколько сотен тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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