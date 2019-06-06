2019-06-06T11:35:46+03:00
Общество

Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах

Горожан эта новость не обрадовала
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах. Фото с сайта pixabay.comСургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

«Правильно: в лес нельзя, купаться нельзя, находитесь только в торговых центрах, что их даром строили?», «Не создавать же искусственные городские пляжи, не водоёмы чистить и обеспечивать безопасность, лучше штрафовать запрещать», «Печально... скоро воздухом дышать запретят» - пишут сургутяне в соцсетях в ответ на новость от администрации Сургутского района о штрафе при купании в городских водоёмах.

Информация об этом появилась в вестнике района накануне:

«В Сургуте начался ряд профилактических рейдов по береговым зонам Чёрной речки, Саймы, реки в СОТ «Виктория», водохранилища ГРЭС-2. Именно здесь нередко можно встретить отдыхающих горожан. Специалисты управления ГО и ЧС городской администрации в очередной раз пытаются донести людям простую истину: в Сургуте нет ни одного водоёма, пригодного для плаванья. Везде нарушены санитарные нормы. Тех, кто будет уличён в купании, ждут штрафы» - предупреждают власти.

Штраф для горожан составит от 100 до 500 рублей. При этом за нарушение правил охраны жизни людей должностным лицам придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 3 до 5 тысяч рублей. За несоблюдение мер безопасности в местах массового отдыха и те, и другие выплатят от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судимый сотрудник СТО из Мегиона угнал автомобиль клиента
Югра на форуме в Санкт-Петербурге делится опытом реализации в сфере социальных гарантий
Чиновника из Нягани, который сдавал квартиру под бордель, могут обвинить в коррупции
В Нижневартовске по ночам ремонтируют две дороги
Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон» поздравят когалымчан в День России
В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедов
Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район
Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть
В Когалыме высадят сто тысяч цветов
Краденые из салона сотовой связи деньги югорчанин потратил на ставках в букмекерской конторе
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин