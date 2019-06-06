Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-06T11:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

«Правильно: в лес нельзя, купаться нельзя, находитесь только в торговых центрах, что их даром строили?», «Не создавать же искусственные городские пляжи, не водоёмы чистить и обеспечивать безопасность, лучше штрафовать запрещать», «Печально... скоро воздухом дышать запретят» - пишут сургутяне в соцсетях в ответ на новость от администрации Сургутского района о штрафе при купании в городских водоёмах.

Информация об этом появилась в вестнике района накануне:

«В Сургуте начался ряд профилактических рейдов по береговым зонам Чёрной речки, Саймы, реки в СОТ «Виктория», водохранилища ГРЭС-2. Именно здесь нередко можно встретить отдыхающих горожан. Специалисты управления ГО и ЧС городской администрации в очередной раз пытаются донести людям простую истину: в Сургуте нет ни одного водоёма, пригодного для плаванья. Везде нарушены санитарные нормы. Тех, кто будет уличён в купании, ждут штрафы» - предупреждают власти.

Штраф для горожан составит от 100 до 500 рублей. При этом за нарушение правил охраны жизни людей должностным лицам придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 3 до 5 тысяч рублей. За несоблюдение мер безопасности в местах массового отдыха и те, и другие выплатят от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU