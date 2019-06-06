2019-06-06T11:15:13+03:00
Общество

Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район

С собой нужно взять тёплые вещи
Алена Кульмухаметова
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Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район. Фото из соцсети ВконтактеЭнтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район. Фото из соцсети Вконтакте
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Почувствовать себя настоящими археологами, прикоснуться к истории и провести увлекательно отпуск приглашают организаторы экспедиции «Северная археология-1». Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте

Отмечается, что поучаствовать в раскопках в Сургутском районе возле деревни Сайгатина могут все желающие. Экспедиция продлится с 1 июля и до середины августа. Организаторы раскопок обещают платить, кормить и оплатить дорогу. Жить придётся в полевых условиях, потому желающих присоединиться к раскопкам, рекомендуют взять с собой теплые вещи.

По вопросам можно писать или звонить организаторам раскопок: +7 908-895-54-55, +7 912 976 81 78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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