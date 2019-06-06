Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район
Почувствовать себя настоящими археологами, прикоснуться к истории и провести увлекательно отпуск приглашают организаторы экспедиции «Северная археология-1». Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте
Отмечается, что поучаствовать в раскопках в Сургутском районе возле деревни Сайгатина могут все желающие. Экспедиция продлится с 1 июля и до середины августа. Организаторы раскопок обещают платить, кормить и оплатить дорогу. Жить придётся в полевых условиях, потому желающих присоединиться к раскопкам, рекомендуют взять с собой теплые вещи.
По вопросам можно писать или звонить организаторам раскопок: +7 908-895-54-55, +7 912 976 81 78.
ИСТОЧНИК KP.RU