2019-06-06T10:58:40+03:00
Происшествия

Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть

После перевода денег информация о магазине исчезла
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть. Фото с сайта pixabay.comСургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 24-летний сургутянин, который пострадал от действий мошенников.

Полицейским мужчина рассказал, что в одном из аккаунтов социальной сети «Вконтакте» увидел информацию о продаже автозапчастей. Сургутянин написал сообщение администратору о желании приобрести товар, обговорив все детали сделки и способ доставки заказа и перевёл более 10 тысяч рублей на банковский счет продавца. Спустя какое-то время из аккаунта были удалены все фотографии, а также отсутствовала какая-либо информация о деятельности данного магазина.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судимый сотрудник СТО из Мегиона угнал автомобиль клиента
Югра на форуме в Санкт-Петербурге делится опытом реализации в сфере социальных гарантий
Чиновника из Нягани, который сдавал квартиру под бордель, могут обвинить в коррупции
В Нижневартовске по ночам ремонтируют две дороги
Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон» поздравят когалымчан в День России
В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедов
Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах
Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район
В Когалыме высадят сто тысяч цветов
Краденые из салона сотовой связи деньги югорчанин потратил на ставках в букмекерской конторе
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин