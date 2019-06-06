Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть
Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 24-летний сургутянин, который пострадал от действий мошенников.
Полицейским мужчина рассказал, что в одном из аккаунтов социальной сети «Вконтакте» увидел информацию о продаже автозапчастей. Сургутянин написал сообщение администратору о желании приобрести товар, обговорив все детали сделки и способ доставки заказа и перевёл более 10 тысяч рублей на банковский счет продавца. Спустя какое-то время из аккаунта были удалены все фотографии, а также отсутствовала какая-либо информация о деятельности данного магазина.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU