В Когалыме высадят сто тысяч цветов
Все растения адаптированы погоде к северных широт
В Когалыме высадят сто тысяч цветов. Фото с сайта администрации города Когалым
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В ближайшие дни в Когалыме начнутся сезонные работы по озеленению. Об этом сообщили в администрации города. Цветы будут радовать горожан не один месяц.
В этом году городские клумбы и цветники украсят более 105 тысяч цветов. Это бархатцы, бегонии, вербены, георгины, астры, флоксы, виолы и другие. Традиционно цветы будут высажены в городских парках и скверах, местах массового отдыха горожан, на кольцевых развязках и ландшафтной композиции «Цветочные часы».
Как сообщили в «КСАТ», все растения адаптированы к нестабильным погодным условиям северных широт и после высадки будут долго радовать жителей и гостей города.
ИСТОЧНИК KP.RU