В Когалыме высадят сто тысяч цветов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-06T12:08:29+03:00

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В ближайшие дни в Когалыме начнутся сезонные работы по озеленению. Об этом сообщили в администрации города. Цветы будут радовать горожан не один месяц.

В этом году городские клумбы и цветники украсят более 105 тысяч цветов. Это бархатцы, бегонии, вербены, георгины, астры, флоксы, виолы и другие. Традиционно цветы будут высажены в городских парках и скверах, местах массового отдыха горожан, на кольцевых развязках и ландшафтной композиции «Цветочные часы».

Как сообщили в «КСАТ», все растения адаптированы к нестабильным погодным условиям северных широт и после высадки будут долго радовать жителей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU