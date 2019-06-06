СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-06T10:36:45+03:00

Краденые из салона сотовой связи деньги югорчанин потратил на ставках в букмекерской конторе Фото: Татьяна Коркина

Игроману грозит до двух лет тюрьмы

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Желание быстро разбогатеть на ставках сыграло злую шутку с жителем Белоярского района. Молодой человек ради денег решился на кражу в салоне, где работал.

Как сообщили в полиции Белоярского района, 22-летний ранее не судимый местный житель, являясь работником салона сотовой связи, после завершения рабочего дня, похитил из металлического сейфа 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней представители сотовой связи обнаружили факт кражи денег и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Выяснилось, что похищенное молодой человек потратил на ставки в букмекерской конторе.

На данный момент отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU