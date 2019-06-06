СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-06T10:19:16+03:00

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В прошлом году 6 июня дачные участки в старой части города Нижневартовск уже были затоплены из-за подъёма уровня воды в реке до 866 сантиметров. Вартовчане не могли проехать к Палевским дачам – дорога была под водой. Автобусы прекратили движение по маршруту в ту часть города. Сегодня опасности подтопления территорий нет.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 6 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился. Обь «не растёт» четверо суток подряд. Опасная отметка в 850 сантиметров не превышена.

Однако, сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU