2019-06-06T10:19:16+03:00
Общество

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки

Опасности подтоплений нет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки. Фото с сайта администрации города НижневартовскУровень воды в Оби в районе Нижневартовска не меняется четвёртые сутки. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В прошлом году 6 июня дачные участки в старой части города Нижневартовск уже были затоплены из-за подъёма уровня воды в реке до 866 сантиметров. Вартовчане не могли проехать к Палевским дачам – дорога была под водой. Автобусы прекратили движение по маршруту в ту часть города. Сегодня опасности подтопления территорий нет.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 6 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился. Обь «не растёт» четверо суток подряд. Опасная отметка в 850 сантиметров не превышена.

Однако, сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судимый сотрудник СТО из Мегиона угнал автомобиль клиента
Югра на форуме в Санкт-Петербурге делится опытом реализации в сфере социальных гарантий
Чиновника из Нягани, который сдавал квартиру под бордель, могут обвинить в коррупции
В Нижневартовске по ночам ремонтируют две дороги
Виктор Третьяков, Alex Kafer Show и группа «Те100стерон» поздравят когалымчан в День России
В Югре зарегистрирован всплеск кражи велосипедов
Сургутян будут штрафовать за купание в городских водоёмах
Энтузиастов приглашаю на раскопки в Сургутский район
Сургутянина обманули при покупке запчастей через соцсеть
В Когалыме высадят сто тысяч цветов
Краденые из салона сотовой связи деньги югорчанин потратил на ставках в букмекерской конторе
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин