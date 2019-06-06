СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-06T09:59:03+03:00

Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин. Фото с сайта прокуратуры Югры

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Югры продолжает выявлять факты фиктивной регистрации в жилых помещениях югорчан иностранцев. Чаще всего они это делают за вознаграждение и жителей округа не пугают штрафы и уголовное преследование.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так, сургутянин с мая по декабрь 2018 года прописал в своей квартире пять граждан Республики Кыргызстан для их легализации на территории Российской Федерации. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU