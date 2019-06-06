Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин
Правоохранительные органы Югры продолжает выявлять факты фиктивной регистрации в жилых помещениях югорчан иностранцев. Чаще всего они это делают за вознаграждение и жителей округа не пугают штрафы и уголовное преследование.
Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.
Так, сургутянин с мая по декабрь 2018 года прописал в своей квартире пять граждан Республики Кыргызстан для их легализации на территории Российской Федерации. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU