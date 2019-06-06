Спасатели Нижневартовска вынесли из горящей квартиры мужчину без сознания
Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по улице Маршала Жукова в Нижневартовске поступило 5 июня в 17 часов 48 минут.
Через пять минут пожарно-спасательные подразделения уже прибыли к месту вызова и обнаружили, что из окна шестого этажа идет дым. Жильцы, находившиеся в соседних квартирах, эвакуировались самостоятельно. Всего 18 человек.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в горящее помещение пожарные проникли через входную дверь, вскрыв ее специнструментом. В коридоре в бессознательном состоянии лежал мужчина. Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам «скорой помощи». Мужчина получил отравление угарным газом. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
С возгоранием пожарные справились в течение 10 минут, не позволив огню распространиться по всей квартире. «Пострадала» мебель на кухне, жилое помещение покрылось копотью.
На месте пожара в настоящее время работают дознаватели, которые установят причину пожара. По предварительным выводам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU