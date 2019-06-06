СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-06T09:43:08+03:00

Спасатели Нижневартовска вынесли из горящей квартиры мужчину без сознания. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по улице Маршала Жукова в Нижневартовске поступило 5 июня в 17 часов 48 минут.

Через пять минут пожарно-спасательные подразделения уже прибыли к месту вызова и обнаружили, что из окна шестого этажа идет дым. Жильцы, находившиеся в соседних квартирах, эвакуировались самостоятельно. Всего 18 человек.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в горящее помещение пожарные проникли через входную дверь, вскрыв ее специнструментом. В коридоре в бессознательном состоянии лежал мужчина. Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам «скорой помощи». Мужчина получил отравление угарным газом. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

С возгоранием пожарные справились в течение 10 минут, не позволив огню распространиться по всей квартире. «Пострадала» мебель на кухне, жилое помещение покрылось копотью.

На месте пожара в настоящее время работают дознаватели, которые установят причину пожара. По предварительным выводам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU