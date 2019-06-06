Более полумиллиона рублей перевели жители Югры мошенникам

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-06T09:36:28+03:00

Среди пострадавших больше женщин молодого и среднего возраста

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 11 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма, Нефтеюганска, Советского и Октябрьского районов перевели мошенникам более 580 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками различных организаций и предлагали свои услуги.

Так, двум югорчанкам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков с предлогом остановить несанкционированное списание денег с банковских карт. В общей сложности женщины потеряли более 46 тысяч рублей.

Порядка 300 тысяч рублей перевели мошенникам жители Нижневартовска и Октябрьского района, желая получить компенсацию за ранее полученные услуги.

Также злоумышленники продолжают обманывать граждан на бесплатных сайтах объявлений. 30-летняя вартовчанка хотела арендовать жилье на летнее время в Геленджике и лишилась 3000 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU