Более полумиллиона рублей перевели жители Югры мошенникам
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 11 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма, Нефтеюганска, Советского и Октябрьского районов перевели мошенникам более 580 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками различных организаций и предлагали свои услуги.
Так, двум югорчанкам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков с предлогом остановить несанкционированное списание денег с банковских карт. В общей сложности женщины потеряли более 46 тысяч рублей.
Порядка 300 тысяч рублей перевели мошенникам жители Нижневартовска и Октябрьского района, желая получить компенсацию за ранее полученные услуги.
Также злоумышленники продолжают обманывать граждан на бесплатных сайтах объявлений. 30-летняя вартовчанка хотела арендовать жилье на летнее время в Геленджике и лишилась 3000 рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU