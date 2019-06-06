В Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара
Как вкусно готовит повар для школьников, прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа не волновало. Кулинарные навыки женщины, которая проработала в пищеблоке школы пять лет, оценивались по диплому. Он оказался «липовым».
Накануне прокуратура Кондинского района проверила соблюдение трудового законодательства в Алтайской школе и выяснила, что жительница села Алтай с 2014 года работала в школе в должности повара. Согласно положениям Профессионального стандарта требованием к должности повара является наличие среднего профессионального образования либо профессионального обучения. Вместе с тем представленный работником диплом о среднем профессиональном образовании не выдавался, соответствующее образование отсутствует.
Помимо лишения работы у югорчанки еще одна неприятность - в отношении неё возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.
ИСТОЧНИК KP.RU