2019-06-06T09:59:52+03:00
Происшествия

В Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара

У женщины нет образования
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Как вкусно готовит повар для школьников, прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа не волновало. Кулинарные навыки женщины, которая проработала в пищеблоке школы пять лет, оценивались по диплому. Он оказался «липовым».

Накануне прокуратура Кондинского района проверила соблюдение трудового законодательства в Алтайской школе и выяснила, что жительница села Алтай с 2014 года работала в школе в должности повара. Согласно положениям Профессионального стандарта требованием к должности повара является наличие среднего профессионального образования либо профессионального обучения. Вместе с тем представленный работником диплом о среднем профессиональном образовании не выдавался, соответствующее образование отсутствует.

Помимо лишения работы у югорчанки еще одна неприятность - в отношении неё возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин
Спасатели Нижневартовска вынесли из горящей квартиры мужчину без сознания
Более полумиллиона рублей перевели жители Югры мошенникам
В Югорске уголовник украл у женщины бензопилу
На фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» выступит Юлианна Караулова
В Нефтеюганске водитель на «Тойоте» сбил юного велосипедиста
В Сургуте власти убрали прибитые гвоздями к деревьям скворечники с рекламой
Шоколад, носки и дезодорант похитил вартовчанин из гипермаркета
Стало известно, кто из известных артистов приедет на День молодёжи в Радужный
В Сургуте раскрыт угон автомобиля
В ХМАО в квартире чиновника прикрыли бордель
В Югре в навигацию вышли два новых теплохода «Валдай 45Р»
В Ханты-Мансийске пройдёт XIМеждународный IT-Форум
Переход на «цифру» в Югре прошёл в штатном режиме
Погода в Югре 6 июня: жарко и небольшой дождь
Губернатор Югры Наталья Комарова – участник Петербургского экономического форума
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вновь в рейтинге лучших мэров России
Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блоки
Участок улицы Пикмана в Нижневартовске строят по новым технологиям
Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф