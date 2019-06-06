СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-06T09:59:52+03:00

В Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Как вкусно готовит повар для школьников, прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа не волновало. Кулинарные навыки женщины, которая проработала в пищеблоке школы пять лет, оценивались по диплому. Он оказался «липовым».

Накануне прокуратура Кондинского района проверила соблюдение трудового законодательства в Алтайской школе и выяснила, что жительница села Алтай с 2014 года работала в школе в должности повара. Согласно положениям Профессионального стандарта требованием к должности повара является наличие среднего профессионального образования либо профессионального обучения. Вместе с тем представленный работником диплом о среднем профессиональном образовании не выдавался, соответствующее образование отсутствует.

Помимо лишения работы у югорчанки еще одна неприятность - в отношении неё возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU