2019-06-06T08:59:40+03:00
Происшествия

В Югорске уголовник украл у женщины бензопилу

Мужчине она понадобилась для личного пользования
Алена Кульмухаметова
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В Югорске уголовник украл у женщины бензопилу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Югорске уголовник украл у женщины бензопилу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В дежурную часть полиции Югорска обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о краже бензопилы с её дачного участка.

Оперативники уже на следующий день задержали 52-летнего, неоднократно судимого безработного жителя города Югорска. Как оказалось, злоумышленник ведет асоциальный образ жизни и перебивается случайными заработками.

Подозреваемый пояснил, что похитил бензопилу для личного пользования. Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Бензопила была обнаружена на садовом участке мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время подозреваемый задержан и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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