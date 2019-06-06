На фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» выступит Юлианна Караулова

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-06T08:46:38+03:00

До открытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» осталась неделя. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

После концерта на набережной реки Обь в полночь запланирован фейерверк

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В Нижневартовске в 44-й раз состоится фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». С 14 по 16 июня пройдет около 100 мероприятий: спортивные занятия, творческие мастер-классы, игровые шоу и многое другое.

Традиционно основными площадками станут набережная реки Обь, Комсомольское озеро, улица Дружбы Народов, территория ДК «Октябрь» и площадь Нефтяников.

Как сообщили в городской администрации, в этом году в основе фестиваля – три темы: 50 лет Самотлорскому месторождению, Год семьи в Югре и Год театра в России. Открытие состоится на стадионе им. А.М. Беляева 14 июня в 22 часа. За час до начала мероприятия жителей и гостей города с интерактивной программой встретит ди-джей и музыкант Baldos из Санкт-Петербурга. Поприветствуют зрителей ростовые куклы, ходулисты и более 100 волонтеров, которые будут угощать горожан фирменными сладостями с логотипом фестиваля.

На набережной 15 и 16 июня с 10 до 22 часов организуют выставку декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Творческие люди из разных городов представят народные и современные изделия декоративно-прикладного творчества, проведут мастер-классы и творческие лаборатории. На данный момент заявки подали более 143 мастеров.

Во время автобусных экскурсий «От села до города» 15 июня в 14 часов и в 16 часов 30 минут горожанам расскажут историю Нижневартовска и покажут современные достопримечательности. 16 июня в 22 часа состоится экскурсия по ночному городу. Место сбора – монумент «Флаг» на

Новой площадкой станет Нижневартовский краеведческий музей, где пройдет Международная выставка-конкурс малоформатной графики и экслибриса «Самотлор-2019», посвященная 50-летию Самотлорского месторождения. Авторы из 15 стран – Эфиопии, Бангладеша, Вьетнама, Бразилии, Канады, Мексики, Италии представят 130 работ в техниках: офорт, акватинта, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография и др.

Также пройдет фестиваль уличных театров «Небесные кулисы», участниками которого станут артисты из Нижневартовска, Сургута, Мегиона и Самары. Он начнется в 17 часов 15 июня в амфитеатре на набережной. В режиме нон-стоп до позднего вечера пройдут показы спектаклей.

Военизированная эстафета, посвященная героям нашей страны, в квартале Прибрежный-1 пройдет 15 июня с 14 до 17 часов. Организаторы подготовят участникам различные испытания на силу и ловкость.

Кроме развлекательных и спортивных площадок будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. На набережной с 13 до 16 часов все желающие смогут пройти бесплатное быстрое анонимное тестирование и получить индивидуальную консультацию.

Церемония открытия состоится при любой погоде. После концерта на набережной реки Обь в 00 часов запланирован фейерверк.

Завершится 44-й фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» на набережной реки Обь. 16 июня в 20 часов начнется церемония закрытия, на которой выступят вокальные и хореографические коллективы учреждений культуры Нижневартовска. Продолжит программу популярная эстрадная певица и телеведущая Юлиана Караулова.

Подробное расписание всех мероприятий, которые пройдут во время фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», размещено на официальном сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU