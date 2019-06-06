В Нефтеюганске водитель на «Тойоте» сбил юного велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-06T08:36:49+03:00

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С приходом тепла в Югре увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов. Чаще всего под колёса авто попадают дети.

Так, 5 июня около восьми утра в городе Нефтеюганск в 7 микрорайоне 58-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь в жилой зоне, не уступил дорогу и сбил подростка на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 13-летний мальчик.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 10 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU