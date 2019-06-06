В Сургуте власти убрали прибитые гвоздями к деревьям скворечники с рекламой

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-06T08:16:57+03:00

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Жителей Сургута возмутила наглая реклама под благовидным предлогом. В городском парке обнаружены скворечники и кормушки для птиц, прибитые гвоздями к деревьям ради рекламы.

На большом количестве скворечников скворечниках размещались названия коммерческих организаций. Варварский способ привлечения внимания возмутил горожан и они обратились к властям.

- Никому не надо объяснять, что это неправильно и наносит вред природе, а также весь этот визуальный мусор отвлекает от наблюдения за природой. В прошлом месяце написали письмо в одну из таких организаций с просьбой убрать рекламные скворечники. Люди оказались адекватные, все поняли, попросили лишь уточнить, где в парке находятся эти конструкции, так как сами их не размещали, а выдавали жителям. Сегодня все убрано, по крайней мере, в тех местах, на которые обратили внимание жители. Спасибо, ответили в думе Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU