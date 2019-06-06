2019-06-06T08:01:40+03:00
Происшествия

Шоколад, носки и дезодорант похитил вартовчанин из гипермаркета

Ущерб вышел на приличную сумму
Алена Кульмухаметова
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Шоколад, носки и дезодорант похитил вартовчанин из гипермаркета. Фото с сайта pixabay.comШоколад, носки и дезодорант похитил вартовчанин из гипермаркета. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне полицейские Нижневартовска раскрыли крайне курьёзное преступление. Запасливый сладкоежка ограбил гипермаркет.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего. Находясь в гипермаркете Нижневартовска, он похитил шоколад, мужские носки и дезодорант на общую стоимостью 3 500 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 54 преступления, раскрыто 33, из них: угон, грабеж, девять краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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