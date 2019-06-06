2019-06-06T07:50:58+03:00
Происшествия

Стало известно, кто из известных артистов приедет на День молодёжи в Радужный

Горожан ждет грандиозный праздник
Алена Кульмухаметова
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Стало известно, кто из известных артистов приедет на День молодёжи в Радужный. Фото с сайта pixabay.comСтало известно, кто из известных артистов приедет на День молодёжи в Радужный. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в администрации города Радужный обсудили программу празднования Дня молодёжи в городе.

Оргкомитет заверяет, что в этом году горожан ждет грандиозный, яркий, незабываемый День молодежи. Кроме традиционных мероприятий на площади Дружбы народов впервые будет организован фестиваль уличных культур «StreetWorkout» по направлениям: хипхоп, воркаут. Street Workout – это современное и уникальное молодежное спортивное направление.

Гостями фестиваля станут танцевальный коллектив «Мафия» и команда стритворкаутщиков из Тюмени, которые представят показательные выступления.

Также радужнинцев ожидает любимый молодежью фестиваль красок.

Главным событием праздника станет выступление нашего земляка, молодого и талантливого северянина Сергея Драгни, участника телепроекта «Песни» на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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