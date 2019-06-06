2019-06-06T07:45:53+03:00
Происшествия

В Сургуте раскрыт угон автомобиля

Злоумышленника задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте раскрыт угон автомобиля. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте раскрыт угон автомобиля. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

"Дерзкий" угон совершил юный сургутянин – автомобиль стоимостью 20 тысяч рублей. За свой поступок ему придется ответить в суде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономного округу, накануне в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 19-летний парень, находясь на улице Березовой, похитил автомобиль «ВАЗ-2107» стоимостью 20 000 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять мигрантов из Киргизии фиктивно прописал в своей квартире сургутянин
Спасатели Нижневартовска вынесли из горящей квартиры мужчину без сознания
Более полумиллиона рублей перевели жители Югры мошенникам
В Кондинском районе из школы с поддельным дипломом выгнали повара
В Югорске уголовник украл у женщины бензопилу
На фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» выступит Юлианна Караулова
В Нефтеюганске водитель на «Тойоте» сбил юного велосипедиста
В Сургуте власти убрали прибитые гвоздями к деревьям скворечники с рекламой
Шоколад, носки и дезодорант похитил вартовчанин из гипермаркета
Стало известно, кто из известных артистов приедет на День молодёжи в Радужный
В ХМАО в квартире чиновника прикрыли бордель
В Югре в навигацию вышли два новых теплохода «Валдай 45Р»
В Ханты-Мансийске пройдёт XIМеждународный IT-Форум
Переход на «цифру» в Югре прошёл в штатном режиме
Погода в Югре 6 июня: жарко и небольшой дождь
Губернатор Югры Наталья Комарова – участник Петербургского экономического форума
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вновь в рейтинге лучших мэров России
Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блоки
Участок улицы Пикмана в Нижневартовске строят по новым технологиям
Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф