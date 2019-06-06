В Сургуте раскрыт угон автомобиля

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-06T07:45:53+03:00

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"Дерзкий" угон совершил юный сургутянин – автомобиль стоимостью 20 тысяч рублей. За свой поступок ему придется ответить в суде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономного округу, накануне в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 19-летний парень, находясь на улице Березовой, похитил автомобиль «ВАЗ-2107» стоимостью 20 000 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU