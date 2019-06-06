2019-06-06T07:30:12+03:00
Общество

В ХМАО в квартире чиновника прикрыли бордель

«Шалость» стоила чиновнику места
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО в квартире чиновника прикрыли бордель. Фото с сайта pixabay.comВ ХМАО в квартире чиновника прикрыли бордель. Фото с сайта pixabay.com
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Полиция Нягани пресекла деятельность борделя, где работали проститутки, в ноябре 2018 года. Как оказалось, квартира была съёмная. Ещё больше вопросов появилось, когда узнали, что владелец жилплощади – чиновник.

Квартира принадлежит заместителю главы города Нягань Виктору Манухину. Выяснилось, что он сдавал её женщине, но не знал, что происходит в квартире. При этом чиновник уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Манухин не знал как используется его квартира, так как он её сдавал. В итоге его привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу. В ходе допроса он признал владение жилплощадью, однако заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что там происходит. - Манухин на протяжении нескольких лет сдавал квартиру в аренду. Однако доходы от данной деятельности не указал в декларации за 2017 год. Об этом стало известно в ходе служебной проверки, проведенной после озвученной в суде информации. Накануне он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Посчитал, что нельзя на таком месте работать в свете всех данных событий и привлечения его в качестве свидетеля по уголовному делу, — прокомментировал ситуацию глава Нягани Иван Ямашев.

Добавим, что организатор борделя недавно была осуждена за организацию проституцией и оштрафована судом Нягани на сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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