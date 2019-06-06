2019-06-06T06:43:47+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдёт XIМеждународный IT-Форум

Участники смогут состязаться друг с другом по поиску в Интернет полезной информации
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске пройдёт XIМеждународный IT-Форум. Фото сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске пройдёт XIМеждународный IT-Форум. Фото сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Форум соберёт на своих площадках в окружной столице Югры более 2,5 тысяч участников из 45 стран - представителей власти, бизнеса, культуры, образования и медицины.

В рамках Форума состоятся III Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра», Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, ряд мероприятий при поддержке ТПП России, II Международный турнир по киберспорту UGRA OPEN, выставка «Информационные технологии для всех». Впервые планируется проведение международной конференции для педагогов EdCrunchUgra.

Силами муниципального образования на Форуме будет организована городская платформа «IT ХМ». Расположится она на прилегающей к конгрессно-выставочному центру «Югра-Экспо» территории. На площадке, тема которой «Мир профессий будущего», запланировано проведение интерактивных игр: «Специалист будущего», брейн-ринга «СтартПРОФ», форсайт-сессии «Профессии будущего Югры», также для желающих на площадке будет организовано тестирование по методике «Профориентатор», помогающее выявить интересы и определить профессиональные наклонности.

Также во время Форума будет реализован проект «Состязания по интернет-серфингу среди жителей Ханты-Мансийска старшего возраста». Участники смогут состязаться друг с другом в поиске в сети Интернет полезной информации: подходящего санатория, билетов на самолет или поезд по выгодной цене, записи на прием к врачу. Попробовать свои силы в интернет-серфинге сможет и любой посетитель выставки «Цифровые технологии для всех» - в свободное от соревнований время.

Для удобства участников запущено мобильное приложение IT-форума, которое поможет получать самую актуальную информацию обо всех мероприятиях и планировать свою работу. Мобильное приложение уже сейчас доступно для скачивания в «App Store» и «Google Play».

ИСТОЧНИК KP.RU

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