2019-06-06T06:39:04+03:00
Общество

Переход на «цифру» в Югре прошёл в штатном режиме

На федеральную «горячую линию» поступило 588 звонков от югорчан
Алена Кульмухаметова
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Переход на «цифру» в Югре прошёл в штатном режиме. Фото с сайта pixabay.comПереход на «цифру» в Югре прошёл в штатном режиме. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в правительстве Югры состоялось первое совещание оперативного штаба по вопросам готовности к переходу на цифровое телевещание после официального отключения аналогового сигнала.

Главы 22 муниципалитетов округа доложили заместителю губернатора региона Алексею Забозлаеву о том, какие проблемы возникли и как были решены.

Через сутки, как мы работаем с переходом нашего телевидения в цифровой формат. Ситуация на текущий момент штатная. Вопросы, которые возникают, решаемы, - подчеркнул Алексей Забозлаев.

По словам директора окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина, обо всех проблемах югорчане сообщают на телефоны федеральной (8-800-220-20-02) и региональной (8-800-101-00-01) «горячей линии». Помимо этого, в каждом муниципалитете определен местный номер телефона по работе с жителями.

Всего за один день на федеральную «горячую линию» поступило 588 звонков от югорчан. На региональную линию – 92 звонка. Помощь в решении проблемных вопросов по округу оказывают 872 волонтёра. Они помогают жителям устанавливать приставки.

Он также добавил, что в Югре закуплено 7 тысяч цифровых приставок – этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с их покупкой по всему округу. Их можно приобрести в каждом населенном пункте округа на почте или в сетевых магазинах.

Напомним, что переход на цифровое эфирное телевещание в Югре официально осуществлен 3 июня 2019 года. В течение 10 дней после этого главы всех муниципалитетов Югры будут докладывать правительству региона о том, как население реагирует на изменения. Такое поручение было дано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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