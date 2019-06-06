2019-06-06T06:14:24+03:00
Общество

Погода в Югре 6 июня: жарко и небольшой дождь

Местами по округу порывы ветра до 15 метров в секунду
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 6 июня: жарко и небольшой дождьПогода в Югре 6 июня: жарко и небольшой дождьФото: Татьяна Коркина
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В четверг 6 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, по южным районам умеренный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+25 градусов, местами +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный +4, +13 градусов. Температура воздуха днём составит +20, +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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