Губернатор Югры Наталья Комарова – участник Петербургского экономического форума

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-05T15:58:13+03:00

Деловое мероприятие объединяет свыше 10 тысяч участников из более чем 120 стран мира

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 6-7 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Событийная программа участия главы региона в мероприятии станет одной из самых насыщенных. Традиционно на полях форума Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений о сотрудничестве между правительством автономного округа и компаниями – партнерами региона.

Также губернатор Югры в качестве эксперта выступит на нескольких площадках. Также она представит опыт автономного округа по формированию условий для доступа негосударственных организаций к представлению услуг в социальной сфере. Югра одной из первых в России активно включилась в процесс передачи услуг в социальной сфере негосударственным поставщикам..

Ключевым станет доклад главы региона в ходе «круглого стола» по разработке программы развития лыжных видов спорта в РФ. Наталья Комарова представит многолетний опыт Ханты-Мансийского округа в этом направлении.

По приглашению публичной правовой компании «Российский экологический оператор» губернатор Югры выступит экспертом на сессии «Победить мусор: российская реформа и международные практики».

В программе губернатора Югры – ряд деловых встреч с представителями МГУ, Всемирного банка и др. А также участие в пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится в России с 1997 года. Это ежегодное деловое мероприятие объединяет свыше 10 тысяч участников из более чем 120 стран мира, в числе которых – руководители крупнейших отечественных и иностранных компаний, главы государств, политические лидеры, министры, губернаторы и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU