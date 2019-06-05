СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-05T15:25:28+03:00

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вновь в рейтинге лучших мэров России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Глава окружной столицы Югры Максим Ряшин занял четвертую строчку в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов Российской Федерации по итогам апреля-мая 2019 года, сообщает ЦИК «Рейтинг».

Первую строчку занимает мэр Тюмени Руслан Кухарук, на втором месте - мэр Москвы Сергей Собянин. Третью строчку авторы рейтинга определили мэру Казани Ильсуру Метшину.

Эксперты положительно оценили социально-экономические результаты работы муниципальных предприятий административного центра ХМАО, которые демонстрируют их уже четвертый год подряд.

Так в заслуги главе Ханты-Мансийска внесли закрытие с подачи пожарного надзора ТЦ «Небо». Предприниматели благодаря верным управленческим решениям Максима Ряшина, получили возможность продолжать свою деятельность в других торговых объектах, таким образом, потери для бизнеса были минимизированы.

Важным для города стало соглашение мэрии с компанией «Газпром нефть», направленное на продолжение многолетнего плодотворного сотрудничества в социальной сфере.

Завершен очередной этап прокладки оптических сетей связи в коттеджных поселках и частном секторе Ханты-Мансийска. Высокоскоростной интернет и современные цифровые сервисы теперь доступны еще для 570 семей столицы Югры.

Напомним, настоящее исследование проводится ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Его объектами являются мэры 88 городов России. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU