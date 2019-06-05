Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вновь в рейтинге лучших мэров России
Глава окружной столицы Югры Максим Ряшин занял четвертую строчку в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов Российской Федерации по итогам апреля-мая 2019 года, сообщает ЦИК «Рейтинг».
Первую строчку занимает мэр Тюмени Руслан Кухарук, на втором месте - мэр Москвы Сергей Собянин. Третью строчку авторы рейтинга определили мэру Казани Ильсуру Метшину.
Эксперты положительно оценили социально-экономические результаты работы муниципальных предприятий административного центра ХМАО, которые демонстрируют их уже четвертый год подряд.
Так в заслуги главе Ханты-Мансийска внесли закрытие с подачи пожарного надзора ТЦ «Небо». Предприниматели благодаря верным управленческим решениям Максима Ряшина, получили возможность продолжать свою деятельность в других торговых объектах, таким образом, потери для бизнеса были минимизированы.
Важным для города стало соглашение мэрии с компанией «Газпром нефть», направленное на продолжение многолетнего плодотворного сотрудничества в социальной сфере.
Завершен очередной этап прокладки оптических сетей связи в коттеджных поселках и частном секторе Ханты-Мансийска. Высокоскоростной интернет и современные цифровые сервисы теперь доступны еще для 570 семей столицы Югры.
Напомним, настоящее исследование проводится ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Его объектами являются мэры 88 городов России. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
ИСТОЧНИК KP.RU